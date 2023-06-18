Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Cerita Atiqoh Ganjar Pranowo Senang Backpacker Jalani Aktivitas seperti Warga Biasa

Arif Budianto , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |17:32 WIB
Cerita Atiqoh Ganjar Pranowo Senang <i>Backpacker</i> Jalani Aktivitas seperti Warga Biasa
Istri Ganjar Pranowo, Siti Atiqoh Sipriyanti (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Istri Ganjar Pranowo, Siti Atiqoh Supriyanti mengungkapkan kesenangannya berpergian sebagai backpacker. Saat itu, kata dia, dirinya bisa menjalani aktivitas seperti warga biasa.

Atiqoh Ganjar Pranowo mengatakan bahwa saat backpacker, dirinya bisa mengurus segala sesuatunya sendiri.

“Saya menikmati backpacker, naik kereta api, dan mencari akomodasi sendiri. Kemarin, saya dan anak berkesempatan untuk benar-benar merasa seperti warga biasa,” kata Siti dilansir dari iNews TV, Minggu (18/6/2023).

Atiqoh Ganjar Pranowo pun mengungkapkan keinginannya untuk melakukan perjalanan backpacking bersama anak dan suaminya, Ganjar Pranowo yang juga bakal calon presiden RI.

Bahkan, sambung dia, salah satu impian Ganjar Pranowo adalah bisa mendaki gunung bersama anaknya. Namun sampai sekarang belum terwujud.

Menurut dia, antara dirinyaa, Ganjar, dan anaknya sudah saling memahami kesibukannya masing-masing, terutama memahami kesibukan Ganjar Pranowo sebagai pejabat negara.

