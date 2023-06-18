Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Atiqoh Ganjar Pranowo: Semua Helaian Nafas Selalu Ada Doa untuk Suami dan Anak

Arif Budianto , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |17:53 WIB
Atiqoh Ganjar Pranowo: Semua Helaian Nafas Selalu Ada Doa untuk Suami dan Anak
Istri Ganjar Pranowo, Siti Atiqoh Sipriyanti (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Istri Ganjar Pranowo, Siti Atiqoh Supriyanti menyatakan bahwa dirinya selalu mendoakan setiap aktivitas suaminya.

"Saya support doa. Semua helaian nafas selalu ada doa untuk suami dan anak. Saat salat, zikir kita selalu doa," kata Atiqoh Ganjar Pranowo dari tayangan iNews TV, Minggu (18/6/2023).

Atiqoh Ganjar Pranowo pun mengungkapkan tiga rahasia Ganjar Pranowo tetap bugar di tengah aktivitas padatnya sebagai pejabat negara.

Dia selalu menyiapkan minuman yang dicampur kurma dengan madu agar Ganjar Pranowo tetap bugar di tengah kegiatan padatnya. "Untuk mendukung agar Mas Ganjar tetap bugar, sehari hari saya bikinin minum madu, kurma, dan air putih. Bapak itu suka tahan lapar, jadi harus sering diingatkan juga," imbuhnya.

Atiqoh Ganjar Pranowo pun menghandle urusan rumah tangga. Dia tidak ingin melibatkan suaminya pada urusan remeh yang bisa diselesaikan sendiri.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182177//kpk-gIki_large.jpg
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Kena OTT, Reaksi Ganjar Mengejutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145493//ketua_dpp_pdi_perjuangan_ganjar_pranowo-Jl3L_large.jpg
Ganjar Sebut Peluang Pertemuan Lanjutan Megawati dan Prabowo Masih Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139995//kpk_usul_parpol_dapat_bantuan_apbn_ganjar_dpr_pernah_bahas-tMxT_large.jpg
KPK Usul Parpol Dapat Bantuan APBN, Ganjar: DPR Pernah Bahas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139976//megawati-URJd_large.jpg
Ganjar Terima Pesan Khusus dari Megawati, Apa Saja?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement