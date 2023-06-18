Atiqoh Ganjar Pranowo: Semua Helaian Nafas Selalu Ada Doa untuk Suami dan Anak

JAKARTA - Istri Ganjar Pranowo, Siti Atiqoh Supriyanti menyatakan bahwa dirinya selalu mendoakan setiap aktivitas suaminya.

"Saya support doa. Semua helaian nafas selalu ada doa untuk suami dan anak. Saat salat, zikir kita selalu doa," kata Atiqoh Ganjar Pranowo dari tayangan iNews TV, Minggu (18/6/2023).

Atiqoh Ganjar Pranowo pun mengungkapkan tiga rahasia Ganjar Pranowo tetap bugar di tengah aktivitas padatnya sebagai pejabat negara.

Dia selalu menyiapkan minuman yang dicampur kurma dengan madu agar Ganjar Pranowo tetap bugar di tengah kegiatan padatnya. "Untuk mendukung agar Mas Ganjar tetap bugar, sehari hari saya bikinin minum madu, kurma, dan air putih. Bapak itu suka tahan lapar, jadi harus sering diingatkan juga," imbuhnya.

Atiqoh Ganjar Pranowo pun menghandle urusan rumah tangga. Dia tidak ingin melibatkan suaminya pada urusan remeh yang bisa diselesaikan sendiri.