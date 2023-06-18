Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hilal di Bawah Kriteria MABIMS, 1 Dzulhijah Diperkirakan Jatuh 20 Juni 2023

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |18:17 WIB
Hilal di Bawah Kriteria MABIMS, 1 Dzulhijah Diperkirakan Jatuh 20 Juni 2023
Sidang Isbat Kemenag (Foto: Dok Kemenag)




JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) RI menggelar Sidang Isbat (Penetapan) Awal Dzulhijah 1444 Hijriyah, di Auditorium HM Rasjidi Kantor Kemenag, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (18/6/2023).

Sidang yang diikuti perwakilan ormas Islam, perwakilan duta besar negara sahabat, serta jajaran Kemenag ini diawali dengan Seminar Posisi Hilal yang disampaikan anggota Tim Hisab Rukyat Kemenag, Ahmad Izzudin.

Dalam paparannya, Izzudin menjelaskan secara astronomis, posisi hilal di Indonesia pada saat Maghrib masih berada di bawah kriteria baru MABIMS yang ditetapkan pada 2021, sehingga kemungkinan tidak dapat teramati.

"Di seluruh wilayah Indonesia, posisi hilal pada 29 Zulqaidah 1444H sudah berada di atas ufuk. Namun demikian, masih berada di bawah kriteria imkanur rukyat MABIMS," kata Izzudin dalam keterangannya.

Izzudin menyebut kriteria baru MABIMS menetapkan bahwa secara astronomis, hilal dapat teramati jika bulan memiliki ketinggian minimal 3 derajat dan elongasinya minimal 6,4 derajat. Sementara menurutnya pada saat Magrib 18 Juni 2023, posisi bulan di Indonesia tingginya 0 derajat 20 sampai 2 derajat 36 menit, dengan sudut elongasi antara 4 derajat 40 menit sampai dengan 4 derajat 94 menit.

"Melihat data tersebut, maka pada hari Ahad, 18 Juni 2023 di seluruh wilayah Indonesia, menurut kriteria Imkan Rukyat Baru MABIMS secara teori diprediksi tidak dapat teramati," ucapnya.

"Kalau besok, posisi hilal pasti sudah lebih tinggi dan teramati," tambahnya.

