Sebaran Kasus Covid-19 di 34 Provinsi Hari Ini

JAKARTA - Kasus positif Covid-19 di Indonesia kembali bertambah 71 pada hari ini, Minggu 18 Juni 2023. Provinsi DKI Jakarta penyumbang terbanyak, yakni 17 kasus Covid-19.

Data tersebut bersumber dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Jumlah tersebut adalah hasil tracing melalui pemeriksaan sebanyak 7.260 spesimen.

Pemeriksaan dilakukan dengan metode real time polymerase chain reaction (PCR) dan tes cepat molekuler (TCM).

Penambahan kasus hari ini menambah akumulasi kasus Covid-19 selama pandemi melanda Tanah Air menjadi 6.811.128. Berikut sebaran penambahan kasus Covid-19 hari ini.

1. DKI JAKARTA 17

2. JAWA BARAT 10

3. JAWA TENGAH 9

4. DI YOGYAKARTA 7

5. SUMATERA SELATAN 5

6. SUMATERA UTARA 5

7. JAWA TIMUR 4

8. BANTEN 4

9. SULAWESI TENGAH 4

10. BALI 2

11. KALIMANTAN TIMUR 1

12. NUSA TENGGARA BARAT 1

13. RIAU 1

14. KEPULAUAN RIAU 1

15. SULAWESI TENGGARA 0

16. KALIMANTAN BARAT 0

17. KALIMANTAN TENGAH 0

18. ACEH 0

19. SUMATERA BARAT 0

20. JAMBI 0