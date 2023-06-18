Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Hadiri Acara Satu Dekade BARA JP di Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |19:53 WIB
Jokowi Hadiri Acara Satu Dekade BARA JP di Bogor
Presiden Joko Widodo hadiri acara BARA JP (Foto: Putra R)
A
A
A

BOGOR - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri acara Satu Dekade Barisan Relawan Jokowi Presiden (BARA JP) di Hotel Salak Heritage, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Minggu (18/6/2023).

Pantauan MNC Portal, Presiden Jokowi keluar dari Istana Bogor sekira pukul 15.55 WIB. Presiden Jokowi masuk ke dalam hotel melalui Loby Galuh.

Sekira pukul 17.17 WIB, Jokowi terlihat keluar dari hotel. Sebelum masuk ke mobil, Jokowi sempat memanggil beberapa relawan untuk berfoto dan memberikan kaos hitam bergambar wajah Jokowi.

"(Dikasih) baju, senang banget rasanya. Tapi nggak sempat foto tadi. Saya nunggu dari siang jam 1. Baru kali ini ngelihat langsung," kata salah satu relawan BARA JP, Desi kepada wartawan di lokasi.

Usai menyapa para relawan, Jokowi beserta rombongan perlahan keluar dari hotel. Dengan begitu, acara berakhir dan para relawan membubarkan diri.

(Arief Setyadi )

      
