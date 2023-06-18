Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Idul Adha 29 Juni, Pemerintah Minta Jangan Tonjolkan Perbedaan

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |20:10 WIB
Idul Adha 29 Juni, Pemerintah Minta Jangan Tonjolkan Perbedaan
Wamenag Zainut Tauhid Sa'adi Konferensi hasil Sidang Isbat Idul Adha 1444 H (Foto: Tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah menetapkan Idul Adha 1444 H jatuh pada Kamis, 29 Juni 2023. Hal itu diputuskan dalam Sidang Isbat yang digelar Kemenag pada Minggu (18/6/2023).

Menurut Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Saadi, 1 Dzulhijah 1444 Hijriah jatuh pada Kamis, 29 Juni 2023.

"Secara mufakat 1 Dzulhijah 1444 H jatuh pada Kamis 29 Juni 2023 Masehi," kata Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid.

Artinya, keputusan pemerintah ini berbeda dengan Muhammadiyah. Sebelumnya, Muhammadiyah menetapkan Idul Adha 1444 Hijriah jatuh pada 28 Juni 2023.

Kendati demikian, Zainut meminta masyarakat tidak menjadikan perbedaan itu sebagai persoalan. Namun, bersama-sama mencari titik temu di baliknya.

"Jika pada hari ini ataupun ke depannya ada perbedaan dalam pelaksanaan ibadah yang berkaitan dengan Idul Adha kami berharap tidak ada yang menonjolkan perbedaan, akan tetapi harus mencari titik temu dari persamaan persamaan yang dimiliki," paparnya.

"Kita harus memiliki sikap toleransi tasamuh kita harus saling menghargai perbedaan bukan saling mencaci dan melakukan hal hal yang tidak disukai," pungkasnya.

Halaman:
1 2
      
