INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Erick Thohir Jadi Kandidat Cawapres Kompeten pada Pilpres 2024

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |21:31 WIB
Erick Thohir Jadi Kandidat Cawapres Kompeten pada Pilpres 2024
Erick Thohir (Ist)
A
A
A

JAKARTA – Nama Menteri BUMN Erick Thohir belakangan mencuat sebagai salah satu kandidat calon wakil presiden (cawapres) kompeten pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Pengamat politik Universitas Airlangga, Suko Widodo, menilai Erick Thohir layak serta proporsional untuk maju sebagai cawapres. Ia jmenambahkan, Erick Thohir memiliki popularitas, kapabilitas, hingga pengalaman tenokratnya.

“Kalau harus dipasangkan dengan siapa, Pak Erick Thohir ini laris. Artinya, dia bisa dengan siapapun ya, kalau orang-orang profesional kan bisa dipasangkan dengan siapapun. Dia bisa dipasangkan dengan Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, atau bahkan Anies Baswedan,” kata Suko kepada wartawan, Minggu (18/6/2023).

Sementara itu, dalam survei terbaru Indonesia Political Opinion (IPO), elektabilitas Erick Thohir terbukti bisa membantu memberikan tambahan suara yang signifikan bagi ketiga nama tersebut.

Dalam temuan survei tersebut jika Prabowo Subianto berpasangan dengan Erick Thohir angka yang didapat tergolong tinggi yaitu sebesar 21,4. Namun, jika Prabowo Subianto memutuskan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, nilai yang didapat di kisaran 9,7.

Sama halnya dengan Ganjar Pranowo bila memutuskan berkolaborasi dengan Erick Thohir untuk kontestasi Pilpres 2024. Ganjar Pranowo dan Erick Thohir akan mengumpulkan total angka sebesar 26,8. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan jika Ganjar Pranowo berpasangan dengan Menko Polhukam Mahfud MD. Total suara yang bisa diraup Ganjar Pranowo bila berpasangan dengan Mahfud MD adalah sebesar 13,5.

Halaman:
1 2
      
