Ganjar Pranowo Hadiri Pernikahan Putri Politikus PDIP Aria Bima di Kebayoran Baru

JAKARTA - Bakal capres PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, menghadiri acara pernikahan putri politikus senior PDI Perjuangan, Aria Bima di The Dharmawangsa Jakarta, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Minggu (18/6/2023) malam. Dia datang untuk menyampaikan selamat pada putri Aria Bima.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Ganjar tampak mengenakan setelan jas berwarna gelap. Dia tiba di hotel tersebut pada sekira pukul 20.40 WIB. Ganjar datang bersama istrinya, Siti Atiqoh Supriyanti yang tampak mengenakan setelan kebaya bernotif batik, dan anaknya, Muhammad Zinedine Alam Ganjar yang mengenakan kemeja bermotif batik.

Begitu datang, Ganjar disambut oleh keluarga mempelai wanita dan lelaki. Adapun kedua mempelai adalah Putri politikus senior PDI Perjuangan Aria Bima, yakni RA Yashinta Sekarwangi Mega P dan mempelai lelakinya, Muhammad Raihan Dzaky.

Yashinta merupakan bakal calon anggota DPR RI Dapil DIY. Ia lulusan Hubungan Internasional UGM Yogyakarta.