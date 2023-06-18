Orasi di NTB, Ganjar Minta Pendukungnya Gunakan Medsos Sebarkan Hal Baik

JAKARTA - Bakal Calon Presiden (Bacapres) PDIP, Ganjar Pranowo, meminta para pendukungnya di seluruh daerah untuk tidak membully Bacapres lainnya dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hal tersebut ia sampaikan saat melaksanakan orasi di Lapangan Nasional, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (18/6/2023) sore.

"Kita baru bersilaturahmi untuk saling mengenal agar saya tahu wajahnya. Pemilih pemula akan sangat banyak sehingga mereka nanti diajak agar bener," ujar Ganjar Pranowo.

Ia menyebutkan pentingnya suara dari kelompok muda dengan rentang usia 17 - 40 tahun dalam Pemilu 2024, yang proporsi suaranya cukup besar.

"Pemilih pertama, anak-anak muda generasi milenial, generasi z inilah yang bisa kita ajak untuk bicara," katanya.

Ganjar juga menyebutkan pentingnya keberlanjutan kepemimpinan yang sudah diterapkan selama hampir 10 tahun terakhir.

"Bapak-ibu teman-teman, Pak Jokowi sudah memberikan banyak untuk Indonesia selama 10 tahun luar biasa. Infrastruktur dibangun luar biasa ya enggak. Kemudian kita juga mencoba untuk menjadi negara yang mandiri, maka Pak Jokowi mewujudkan mimpi dari Bung Karno agar kita bisa berdikari di bidang ekonomi," tutur Gubernur Jawa Tengah tersebut.

Visi dan keberanian Presiden Jokowi dalam menjaga agar nilai manfaat sumber daya alam Indonesia agar dapat dimaksimalkan sebaik mungkin dengan diolah terlebih dahulu menjadi barang setengah jadi dan barang jadi sebelum di ekspor juga disinggung Ganjar Pranowo.

"Maka sudah banyak sumber daya alam kita yang sudah saatnya dikelola oleh anak bangsa sendiri. Kalau Freeport diambil alih, kalau nikel kita tidak jual ke negara asing dan bisa kita olah sendiri maka nilai tambahnya ada di kita. Itu PR yang hari ini mesti kita selesai," ucap Ganjar Pranowo.

"Seluruh program yang sudah diberikan kepada bapak Presiden (Jokowi) sudah saatnya kita berikan nilai tambah yang lebih cepat, lebih baik agar manfaat bagi kemakmuran lebih banyak itu yang harus kita kawal bersama," tuturnya.

Ganjar kemudian meminta pendukungnya untuk menyebarkan hal-hal yang baik di media sosial.