HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mantan Ketua BEM UI Bergabung ke Perindo, Akui Adanya Titik Temu dalam Aspirasi Politik

Muhammad Farhan , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |04:01 WIB
Mantan Ketua BEM UI Bergabung ke Perindo, Akui Adanya Titik Temu dalam Aspirasi Politik
JAKARTA - Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI), Manik Marganamahendra memutuskan bergabung sebagai kader Partai Perindo. Keputusan Manik tersebut dikukuhkan dalam agenda diskusi politik Pemuda Perindo yang dihelat di WOW Kafe, Pancoran, Jakarta Selatan pada Sabtu malam (17/6/2023).

Manik, yang dikenal sebagai pemimpin aksi unjuk rasa yang fenomenal di depan gedung DPR RI pada 24 September 2019, mengaku keputusannya bergabung ke Perindo lantaran adanya kesamaan pandangan politik yang diyakininya dapat tersalurkan.

"Pada akhirnya memang saya dan Perindo ini menemukan titik temu. Perindo ini sangat terbuka untuk akhirnya membiarkan saya mencari seluas-luasnya, mengeksplor seluas-luasnya pandangan politik saya terhadap kebijakan yang ada," jelas Manik selepas pengukuhannya, Sabtu (17/6/2023).

Manik mengatakan kehadirannya di Perindo, dapat mengisi sisi kosong saat ini yang perlu diwarnai oleh perannya. Ia menilai keterlibatannya dalam kancah perpolitikan Indonesia melalui Perindo, dapat membawa angin segar baru bagi peran aktif anak muda.

"Harapannya warna yang bisa saya isi itu juga memberikan warna baru bagi dunia politik Indonesia, yang harapannya bisa mewakili, tidak hanya anak muda, tapi kepentingan-kepentingan orang-orang yang selama ini belum masuk dalam pembahasan politik," terang Manik.

Sementara itu, Ketua Harian Pemuda Perindo, Michael Sianipar mengungkapkan bergabungnya Manik sebagai tonggak bukti Perindo terbuka lebar menampung aspirasi anak muda Milenial untuk aktif di dunia politik.

"Kami mengundang dan mengajak Manik lainnya, bahwa Perindo adalah partai yang terbuka dan akan memberikan ruang yang luas bagi para aktivis, bagi para pemuda atau tokoh-tokoh yang selama ini tidak diakomodir keresahannya," ujar Michael.

Michael menuturkan, bagi anak muda terkhusus yang telah bergabung di Perindo, untuk tidak takut bersikap kritis. Ia menegaskan Partainya telah berkomitmen sebagai wadah yang mendukung sikap kritis anak muda dan mendorong untuk tetap mengkritik.

