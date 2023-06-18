Bocah 9 Tahun yang Tenggelam di Sungai Ciliwung Ditemukan Meninggal Dunia

BOGOR - Bocah laki-laki berinisial MAS (9), yang tenggelam di aliran Sungai Ciliwung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia.

"Korban sudah diketemukan," kata Staff Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor Jalaludin dikonfirmasi, Minggu (18/6/2023).

Korban ditemukan oleh tim SAR gabungan sekira pukul 07.00 WIB. Saat ini, korban sudah dibawa oleh petugas ke rumah duka untuk dimakamkan.

"Iya dibawa ke rumahnya," tutupnya.

Sebelumnya, MAS hilang tenggelam di aliran Sungai Ciliwung, Kelurahan Pondok Rajeg, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor pada Sabtu 17 Juni 2023.

Awalnya, korban bersama ketiga temannya sedang mandi di sungai. Korban melompat ke dalam air namun tak kunjung kembali ke permukaan, diketahui korban tidak bisa berenang dan hanyut terbawa arus.

(Angkasa Yudhistira)