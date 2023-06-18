Perlintasan Liar di Depok-Citayam Ditutup Buntut Angkot Tertemper KRL

DEPOK - PT KAI Daop 1 Jakarta menutup perlintasan sebidang liar di KM 35+4/5 Depok-Citayam, Jawa Barat buntut angkot tertemper kereta rel listrik (KRL) pada Jumat 16 Juni 2023 lalu.

Diketahui, sebuah angkot jurusan Terminal Depok-Depok II tertemper KRL usai nyangkut di perlintasan sebidang dan ringsek. Namun, polisi memastikan insiden tersebut tidak ada korban jiwa.

"PT KAI Daop 1 Jakarta terus menjalankan komitmen untuk mewujudkan keselamatan perjalanan kereta api dan mendukung upaya pemerintah melakukan penutupan perlintasan liar di wilayah kerja Daop 1 Jakarta. Jumat, 16 Juni 2023, Daop 1 Jakarta telah melakukan penutupan perlintasan liar di KM 35+4/5 Lintas Depok-Citayam," kata Pelaksana Harian Manager Humas Daop 1 Jakarta, Feni Novida Saragih saat dikonfirmasi, Minggu (18/6/2023).

Feni menambahkan penutupan perlintasan liar yang dilakukan merupakan bentuk dukungan KAI untuk mewujudkan keselamatan dan keamanan serta implementasi UU 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

Feni mengklaim sejak awal Januari hingga Juni 2023, KAI Daop 1 Jakarta telah melakukan penutupan perlintasan sebidang liar sebanyak 9 titik.

"KM 26+100 antara Cakung-Bekasi, KM 41+2/3 antara Citayam – Bojonggede, KM 133+029 antara Tonjong Baru - Cilegon, KM 40+1/2 antara Citayam – Cibinong, KM 115+6/7 antara Serang – Karangantu, KM 115+7/8 antara Serang – Kangantu, KM 7+0/1 antara Ancol - Tanjung Priuk, KM 12+400 antara Jatinegara – Bekasi, dan KM 35+4/5 Lintas Depok-Citayam," ucapnya.