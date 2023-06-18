Kaisar Jepang Naruhito Keliling Depo MRT Lebak Bulus, Terkesan Hasil Kolaborasi

JAKARTA - Kaisar Jepang Hironomiya Naruhito berkeliling di Depo Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta di kawasan Lebak Bulus pada lawatan perdananya ke Indonesia pada Minggu (18/6/2023) . Kaisar Naruhito berkesempatan melihat aktivitas di Pusat Kendali Operasi (operation control center/OCC), pekerjaan perawatan berat (heavy maintenance) di workshop, dan area perawatan ringan (light maintenance).

Selama berada di depo MRT, Kaisar Naruhito didampingi oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang Heri Akhmadi, Komisaris Utama PT MRT Jakarta (Perseroda) Dodik Wijanarko, Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda) Tuhiyat, dan Direktur Operasi dan Pemeliharaan PT MRT Jakarta (Perseroda) Muhammad Effendi.

“Kunjungan Yang Mulia Kaisar ke MRT Jakarta merupakan simbol kerja sama antara Jepang dan Indonesia. Yang Mulia Kaisar sangat terkesan dengan hasil kerja kolaborasi yang terjalin,” kata Duta Besar Jepang untuk Republik Indonesia Kanasugi Kenji.

Kaisar Naruhito tiba di Depo MRT Lebak Bulus sekitar pukul 10.30 WIB. Ia langsung

menuju ruang OCC untuk melihat bagaimana tim MRT Jakarta melaksanakan tugasnya dalam pengoperasian ratangga.

Selanjutnya, Kaisar Naruhito mengunjungi area workshop untuk menyaksikan semi perawatan akhir (overhaul) kereta. Setelah itu, rombongan bergerak menuju area perawatan ringan di inspection shed.

Tak hanya itu, Kaisar Naruhito menyempatkan berdialog dengan salah satu masinis perempuan. Terlihat suasana hangat di kabin ratangga.

Sementara itu, Direktur Utama PT MRT Jakarta, Tuhiyat menyebut sangat terhormat atas kunjungan Kaisar Jepang Naruhito ke Depo Lebak Bulus. Hal itu menurutnya sebagai tanda memperkuat hubungan persahabatan kedua negara.

“Kami merasa terhormat atas kunjungan Kaisar Naruhito. Kunjungan ini memperkuat hubungan persahabatan bertahun-tahun antara kedua negara, terutama saat MRT Jakarta sedang membangun fase 2 meneruskan dukungan Pemerintah Jepang mewujudkan fase 1,” ucap Tuhiyat.