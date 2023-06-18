Kaisar Jepang Naruhito Kunjungi Rumah Pompa Waduk Pluit

JAKARTA - Kaisar Jepang Hironomiya Naruhito mengecek Rumah Pompa Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, dalam rangkaian kunjungannya ke Indonesia pada Minggu, (18/6/2023) sore.

Dalam lawatan ke Rumah Pompa Waduk Pluit, Kaisar Naruhito didampingi perwakilan Japan International Cooperation Agency (JICA), Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Yusmada Faizal dan Walikota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim.

Kaisar Naruhito terlihat menggunakan mobil sedan Mercedez-Benz hitam dengan pelat nomor 'Japan' saat kunjungan ke Rumah Pompa Waduk Pluit.

"Saya itu hanya mendampingi Kaisar Jepang. Kunjungan meninjau pompa di Waduk Pluit. Tadi penjelasan teknis, langsung dari JICA. Saya hanya mendampingi, mengucapkan selamat datang," kata Walikota Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim kepada wartawan dilokasi, Minggu.

Ali menjelaskan bahwa kunjungan ke Rumah Pompa Waduk Pluit tidak laman hanya sekira 15-20 menit saja. Ia menyebut bahwa agenda kunjungan merupakan dari Kedutaan Besar (Kedubes) Jepang dan dirinya hanya menerima serta mendampingi.