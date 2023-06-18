Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kaisar Jepang Naruhito Kunjungi Rumah Pompa Waduk Pluit

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |18:04 WIB
Kaisar Jepang Naruhito Kunjungi Rumah Pompa Waduk Pluit
Kaisar Jepang Naruhito mengunjungi rumah pompa Waduk Pluit. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Kaisar Jepang Hironomiya Naruhito mengecek Rumah Pompa Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, dalam rangkaian kunjungannya ke Indonesia pada Minggu, (18/6/2023) sore. 

Dalam lawatan ke Rumah Pompa Waduk Pluit, Kaisar Naruhito didampingi perwakilan Japan International Cooperation Agency (JICA), Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Yusmada Faizal dan Walikota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim.

BACA JUGA:

Kaisar Jepang Naruhito Keliling Depo MRT Lebak Bulus, Terkesan Hasil Kolaborasi 

Kaisar Naruhito terlihat menggunakan mobil sedan Mercedez-Benz hitam dengan pelat nomor 'Japan' saat kunjungan ke Rumah Pompa Waduk Pluit.

"Saya itu hanya mendampingi Kaisar Jepang. Kunjungan meninjau pompa di Waduk Pluit. Tadi penjelasan teknis, langsung dari JICA. Saya hanya mendampingi, mengucapkan selamat datang," kata Walikota Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim kepada wartawan dilokasi, Minggu.

Ali menjelaskan bahwa kunjungan ke Rumah Pompa Waduk Pluit tidak laman hanya sekira 15-20 menit saja. Ia menyebut bahwa agenda kunjungan merupakan dari Kedutaan Besar (Kedubes) Jepang dan dirinya hanya menerima serta mendampingi.

