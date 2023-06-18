Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

HUT Ke-496 Jakarta, di Monas Bakal Ada Atraksi Video Mapping dan Air Mancur Menari

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |20:20 WIB
HUT Ke-496 Jakarta, di Monas Bakal Ada Atraksi Video Mapping dan Air Mancur Menari
Monas (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Monumen Nasional (Monas) yang terletak di Gambir, Jakarta Pusat siap menyambut perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-496 DKI Jakarta dengan sejumlah atraksi menarik. Diketahui, DKI Jakarta akan berulang tahun pada 22 Juni 2023 mendatang.

Kepala UPT Monas, Isa Sarnuri mengatakan, nantinya akan ada sejumlah atraksi video mapping dan air mancur menari dengan mengangkat tema HUT DKI Jakarta mulai 21-25 Juni 2023.

"Video mapping dan air mancur menari, tanggal 21 sampai dengan 25 juni. Tema HUT DKI," kata Isa saat dikonfirmasi, Minggu (18/6/2023).

Sementara itu, berdasarkan laman Instagram @monumen.nasional atraksi video mapping dan air mancur menari dibagi menjadi dua sesi selama 30 menit setiap harinya.

"Air mancur pesona Monas sesi 1: 19.30-20.00 WIB dan sesi 2: 20.30-21.00 WIB. Video mapping Monas Sesi 1: 20.00-20.30 WIB dan sesi 2: 21.00-21.30 WIB," katanya.

Lebih lanjut, untuk jam operasional selama 'Monas Week' 21-25 Juni mendatang yakni Tugu Monas pukul 08.00-18.00 WIB (17.00 WIB tutup loket) dan kawasan Monas 06.00-22.00 WIB.

(Arief Setyadi )

      
