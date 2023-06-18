Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tawuran Warga Pecah di Menteng, Sejumlah Orang Ditangkap

Erfan Maruf , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |20:27 WIB
Ilustrasi penjara (Foto: Dok Okezone)
Ilustrasi penjara (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Viral di media sosial konten video yang memperlihatkan aksi tawuran antara dua kelompok warga di Jalan Kramat IV, Kwitang, Menteng Jakarta Pusat pada Minggu (18/6/2023) dini hari. Pihak kepolisian menyebut, kejadian tawuran terjadi antar warga dan beberapa orang diamankan.

"Benar, namun bisa dihalau oleh patroli tiga pilar," kata Kapolsek Metro Menteng, AKBP Saiman saat dikonfirmasi, Minggu.

Saiman mengatakan, dalam aksi tawuran itu tidak menimbulkan korban jiwa. Ia pun mengaku tidak melakukan penahanan terhadap para pelaku tawuran.

"Nihil (tidak ada yang diamankan), karena juga tidak ada korban," ujarnya.

Saiman menambahkan, pihaknya akan melakukan pembinaan kepada warga sebagai bentuk pencegahan aksi tawuran kembali terulang.

"Akan dilakukan pembinaan masyarakat untuk menghilangkan niat dan patroli intensif untuk pencegahan," pungkasnya.

