Pengemudi Ojol Ditemukan Tewas di Kebayoran Baru

JAKARTA - Seorang ojek online (ojol) ditemukan tewas di Jalan Pangeran Antasari Kelurahan Cipete Utara Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Minggu (18/6/2023). Diduga dia meninggal karena mengalami sakit.

Kapolsek Kebayoran Baru Kompol Tribuana Roseno membenarkan adanya penemuan mayat pengemudi ojol tersebut. Dia menyebutkan, pengemudi ojol tersebut ditemukan tewas disamping kendaraan bermotornya.

"WR, Ciamis, Laki-Laki, 42. Alamat, Cipondok Lebak RT 04 RW 04, Sindangsari, Cigeduk, Garut, Jawa Barat," kata Tribuana saat dikonfirmasi, Minggu.

"Korban ditemukan dalam posisi tidur terlentang di pinggir jalan samping kendaraan bermotornya," imbuhnya.

Menurut keterangan saksi, kata Tribuana, korban terlihat mengendarai sepeda motornya. Setibanya di Jalan Pangeran Antasari atau sekitar Lippo Mall Kemang Village, korban meminggirkan kendaraannya.

"Lalu berhenti dan posisi korban masih duduk di atas motor, lalu saksi melihat korban tiba-tiba jatuh dan tergeletak di jalan, kemudian saksi berhenti untuk membantu namun korban sudah tidak tertolong dan di periksa oleh saksi nadinya sudah tidak berdenyut," ujarnya.