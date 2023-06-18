Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pengemudi Ojol Ditemukan Tewas di Kebayoran Baru

Erfan Maruf , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |20:49 WIB
Pengemudi Ojol Ditemukan Tewas di Kebayoran Baru
Ilustrasi mayat (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Seorang ojek online (ojol) ditemukan tewas di Jalan Pangeran Antasari Kelurahan Cipete Utara Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Minggu (18/6/2023). Diduga dia meninggal karena mengalami sakit.

Kapolsek Kebayoran Baru Kompol Tribuana Roseno membenarkan adanya penemuan mayat pengemudi ojol tersebut. Dia menyebutkan, pengemudi ojol tersebut ditemukan tewas disamping kendaraan bermotornya.

"WR, Ciamis, Laki-Laki, 42. Alamat, Cipondok Lebak RT 04 RW 04, Sindangsari, Cigeduk, Garut, Jawa Barat," kata Tribuana saat dikonfirmasi, Minggu.

"Korban ditemukan dalam posisi tidur terlentang di pinggir jalan samping kendaraan bermotornya," imbuhnya.

Menurut keterangan saksi, kata Tribuana, korban terlihat mengendarai sepeda motornya. Setibanya di Jalan Pangeran Antasari atau sekitar Lippo Mall Kemang Village, korban meminggirkan kendaraannya.

"Lalu berhenti dan posisi korban masih duduk di atas motor, lalu saksi melihat korban tiba-tiba jatuh dan tergeletak di jalan, kemudian saksi berhenti untuk membantu namun korban sudah tidak tertolong dan di periksa oleh saksi nadinya sudah tidak berdenyut," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/338/3193174/garis_polisi-tGPg_large.jpg
Geger Satu Keluarga Ditemukan Tewas dalam Rumah Kontrakan di Tanjung Priok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172798/penangkapan-Yd1W_large.jpg
Geger! Nenek 75 Tahun Simpan Jasad Putrinya dalam Freezer Selama Dua Dekade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/338/3168193/mayat-Daq4_large.jpg
Geger! Mr X Ditemukan Tewas Mengambang di Aliran Kalimalang Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/338/3162299/mayat-qg8A_large.jpg
Tragis, 2 Siswa SD di Bekasi Tewas Tenggelam saat Ikut Ekstrakurikuler Renang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/340/3161873/mayat-m9KA_large.jpg
Geger, Mayat Pria Membusuk Ditemukan Dalam Mobil Sedan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/610/3161753/luka-Stwl_large.jpg
Pria 22 Tahun Ditemukan Tewas dengan 16 Tusukan dan 2 Luka Tembak di Kepala
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement