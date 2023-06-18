Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pelaku Pelemparan Batu ke KA Argo Cheribon di Cikampek Ditangkap, Ternyata Masih di Bawah Umur

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |21:18 WIB
Pelaku Pelemparan Batu ke KA Argo Cheribon di Cikampek Ditangkap, Ternyata Masih di Bawah Umur
Pelaku pelemparan batu terhadap KA di Cikampek ditangkap. (Ilustrasi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pelaku pelemparan batu terhadap KA Argo Cheribon di lintas Cikampek yang terjadi pada Selasa, 13 Juni 2013 berhasil ditangkap.

Hal ini sebagaimana disampaikan Pelaksana Harian Humas Daop 1 Jakarta, Feni Novita Saragih.

"Rekaman aksi vandalisme yang telah beredar di media sosial tersebut sangat membahayakan keselamatan perjalanan KA serta penumpang dan petugas. Penangkapan ini merupakan langkah tegas Daop 1 Jakarta dengan komitmen menjaga keselamatan perjalanan kereta api," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (18/6/2023).

Menurutnya, sebelumnya tindakan vandalisme berupa pelemparan batu terjadi pada KA Argo Cheribon yang dilakukan sejumlah remaja yang berada di jalur KA di KM 82+700 antara Stasiun Dawuhan dan Stasiun Cikampek.

Atas kejadian tersebut Tim Pengamanan Daop 1 Jakarta melaporkan tindakan vandalisme pelemparan batu terhadap kereta api ke Polsek Cikampek.

"Koordinasi dan kolaborasi terus dilakukan Tim Pengamanan Daop 1 Jakarta dan Kepolisian Cikampek dengan melakukan penelusuran pencarian oknum pelaku pelemparan. Berdasarkan hasil penelusuran tersebut, Tim Pengamanan Daop 1 Jakarta dan Kepolisian Cikampek menangkap pelaku pelemparan dengan inisial MP yang masih di bawah umur," tuturnya.

Feni menjelaskan, pelaku lalu dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan dengan didampingi orangtuanya. Pelaku diserahkan kepada kepolisian setempat untuk diproses hukum. KAI Daop 1 Jakarta menyerahkan proses hukum ke kepolisian.

Feni mengungkap, sebagai upaya pencegahan dan memberikan edukasi terkait bahaya pelemparan, Daop 1 Jakarta secara berkala terus menyosialisasi ke masyarakat dan sejumlah sekolah yang berdekatan dengan jalur rel. Sepanjang tahun 2023 secara total telah dilakukan sosialisasi sebanyak 30 kali.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/16/338/3114378/vandalisme-6qUQ_large.jpg
2 Pelaku Vandalisme di Bus Para Punggawa Persib Diringkus!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/338/3020056/aksi-vandalisme-sasar-ka-argo-semeru-kai-daop-1-bakal-tindak-tegas-pelaku-vhQU06A5wg.jpg
Aksi Vandalisme Sasar KA Argo Semeru, KAI Daop 1 Bakal Tindak Tegas Pelaku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/29/512/2891682/aksi-vandalisme-meningkat-pelaku-akan-dijerat-sanksi-tipiring-RyRxXeGANW.jpg
Aksi Vandalisme Meningkat, Pelaku Akan Dijerat Sanksi Tipiring
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/26/337/2852218/sesalkan-tulisan-depok-di-gua-hira-ketua-mui-tempat-suci-jangan-disamakan-dengan-kolong-jembatan-ypNH4MPjJ2.jpg
Sesalkan Tulisan Depok di Gua Hira, Ketua MUI: Tempat Suci Jangan Disamakan dengan Kolong Jembatan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/25/337/2851875/bikin-malu-kjri-jeddah-geram-ada-tulisan-depok-di-gua-hira-makkah-ansZbkhiOI.jpg
Bikin Malu! KJRI Jeddah Geram Ada Tulisan Depok di Gua Hira Makkah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/18/18/2848534/aksi-vandalisme-aktivis-coret-coret-superyacht-yang-diyakini-milik-pewaris-miliarder-gXhq4BESC1.jpg
Aksi Vandalisme, Aktivis Coret-Coret Superyacht yang Diyakini Milik Pewaris Miliarder
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement