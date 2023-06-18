Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diduga Hendak Tawuran, 5 Pemuda Bersajam Ditangkap di Sawah Besar

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |21:38 WIB
Diduga Hendak Tawuran, 5 Pemuda Bersajam Ditangkap di Sawah Besar
Diduga hendak tawuran, pemuda bersajam ditangkap. (Ilustrasi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polsek Sawah Besar menangkap lima pemuda yang diduga hendak tawuran di Jalan RA Kartini, Jakarta Pusat, Minggu (18/6/2023). Dari tangan para remaja itu, polisi menyita barang bukti berupa senjata tajam (sajam).

Kapolsek Sawah Besar AKP Dhanar mengatakan, kelima pemuda itu berinisial RF (16), MD (16), RD (15), AS (18), dan RA (18). Penangkapan dilakukan saat ia bersama anggota sedang melakukan patroli.

Saat melintas di Jalan Kartini Raya, pihaknya melihat ada sekelompok laki-laki keluar dari Jalan Kartini XIII. Para remaja diamankan karena diduga membawa barang bukti berupa sajam.

"Karena diduga akan melakukan kegiatan aksi tawuran warga, anggota Polsek yang sedang berpatroli tersebut menghampiri sekelompok orang laki-laki tersebut," ujar dia saat dikonfirmasi, Minggu (18/6/2023).

Ia mengatakan, tiba-tiba mereka melarikan diri. Pihaknya langsung menemukan sajam sebanyak empat celurit dan satu pedang.

"Anggota Polsek Sawah Besar mengejar sekelompok laki-laki tersebut dan dapat diamankan," kata dia.

Ia mengatakan, saat itu ia dan anggotanya dapat mengamankan sebelum terjadi tawuran karena lawannya belum ada.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/338/3193098/tawuran-m7oi_large.jpg
Tahun Baru, Dua Kelompok Warga Hendak Tawuran di Klender 'Diacak-acak' Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/338/3193001/viral-Tmiw_large.jpg
Viral! Tawuran Pecah saat Awal Tahun di Flyover Klender, Polisi Turun Tangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181197/tawuran-SpNW_large.jpg
3 Pelaku Tawuran Berdarah di Depok Ditangkap, Polisi Sita Celurit hingga Gobang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/338/3180742/tawuran-dFGV_large.jpg
Kronologi Tawuran Berdarah di Depok yang Bikin Dua Remaja Terkapar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180234/tawuran-5w2o_large.jpg
3 Bocil SMP Diciduk saat Hendak Tawuran di Ulujami Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176136/mayat-Yrim_large.jpg
Hendak Tawuran, Remaja Panik Dikejar Warga Lompat ke Kali Tewas Tenggelam
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement