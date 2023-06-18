Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Pria Bersajam Serang Pedagang Sayur di Gambir

Irfan Maulana , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |22:42 WIB
Viral Pria Bersajam Serang Pedagang Sayur di Gambir
Viral pria bersajam serang pedagang sayur di Pasar Ceylon Kebon Kelapa, Gambir, Jakpus.
A
A
A

JAKARTA - Seorang pedagang sayur di Pasar Ceylon, Jalan Ceylon Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat (Jakpus) diserang orang tak dikenal (OTK), Minggu (18/6/2023) pukul 02.59 WIB. Peristiwa itu terekam kamera pengawas (CCTV) sekitar lokasi. Videonya pun tersebar dan viral di media sosial (medsos).

Dari akun Instagram @info_jakartapusat, tampak tiga orang datang menggunakan sepeda motor. Salah satu di antaranya yang membawa celurit turun dari motor dan langsung menyerang sejumlah pedagang yang beristirahat di kawasan pasar.

Melihat hal itu, para pedagang berusaha menghindari serangan tersebut. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun, seorang pedagang bernama Idris Aldi mengalami luka ringan.

"Tiba tiba ada motor, turun bertiga, yang tengah turun bawa sajam, mau ngeberi, saya lagi tiduran aja disini, lagi santai ngendusin tengah malem. Saya lari lewat belakang, dia ngejar temen saya. Cuman saya lari ke belakang bukan ke depan. Kalau ke depan abis saya, saya melarikan diri nyelametin diri" ucap Idris Aldi.

