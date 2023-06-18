Belasan Anggota Geng Remaja Ditangkap di Pinang, Polisi Sita Sajam

TANGERANG - Sebanyak 14 pelajar SMK dan seorang pemuda (25) diamankan polisi lantaran diduga hendak tawuran kawasan Kelurahan Kunciran, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Minggu (18/6/2023).

Penangkapan ini berawal dari segerombolan pelajar yang nongkrong di kawasan tersebut. Polisi kemudian mendatangi lokasi itu dan mendapati dua senjata tajam (sajam) jenis celurit dan kelewang.

Hendi menyebutkan, mereka diamankan berdasarkan laporan dari warga bahwa lokasi tersebut dijadikan markas. Ia melanjutkan, mereka merupakan sebuah geng.

"Saat patroli rutin kewilayahan, kami mendapatkan Informasi dari warga setempat bahwa di TKP tersebut dijadikan basecamp geng remaja," ujar Kapolsek Pinang Iptu Hendi.

Selain sajam, polisi mengamankan 9 motor di lokasi. Hendi menuturkan, 14 remaja tersebut masih berstatus pelajar SMK. 1 orang berinisial F alias Jola berusia 25 tahun.

"Satu berusia dewasa, 14 remaja lainnya, masih berstatus pelajar SMK di bilangan Pinang, Kota Tangerang, berinisial SH, SPR, MR, MRA, RA, FSF, RRP, MB, FM, MFS, MP, TSJ, MG dan MF," tuturnya,