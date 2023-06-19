Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Messi Absen, Mahfud MD Tetap Bakal Nonton Indonesia Vs Argentina

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |02:32 WIB
Messi Absen, Mahfud MD Tetap Bakal Nonton Indonesia Vs Argentina
Menko Polhukam Mahfud MD. (Okezone)
JAKARTA - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD antusias jelang pertandingan Tim Nasional (Timnas) Indonesia melawan Timnas Argentina yang akan digelar pada Senin (19/6/2023). Mahfud menyebut akan menonton langsung pertandingan tersebut.

Mahfud menceritakan putranya, Royhan Akbar yang mengetahui Timnas Argentina akan bertandang ke Indonesia langsung pulang ke Tanah Air.

“Anak saya Royhan Akbar (Ican), sudah tiba di Jakarta untuk nonton laga Indonesia vs Argentina,” kata Mahfud di akun Twitternya @mohmahfudmd, yang dilihat Minggu (18/6/2023).

Ia menyebut anaknya merasa kecewa atas kabar bintang Argentina Lionel Messi batal ke Indonesia. Kendati begitu, menurutnya hal itu tidak akan mengurangi antusiasme dari publik dari penampilan kedua timnas yang akan berlaga.

