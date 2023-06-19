Sejumlah Kota Besar Diguyur Hujan Hari Ini, Berikut Lokasinya

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan berintensitas ringan hingga lebat yang disertai petir berpotensi terjadi di sejumlah kota besar di Indonesia, Senin (19/6/2023).

Dilansir dari laman resmi BMKG, hujan berintensitas ringan berpotensi mengguyur wilayah Palangka Raya dan Samarinda. Sedangkan Mamuju diperkirakan dilanda hujan berintensitas sedang pada pagi hari.

Memasuki pada siang hari, hujan ringan berpeluang turun di wilayah Serang, Jakarta Pusat, Gorontalo, Palangka Raya, Ambon, Jayapura, Manokwari, dan Manado.

Wilayah Bandung, Ternate, dan Medan berpotensi diguyur hujan berintensitas sedang, sedangkan Jambi, Banjarmasin, dan Pangkal Pinang diperkirakan hujan disertai petir.

Memasuki malam hari, hujan ringan berpotensi membasahi wilayah Palangka Raya, Ambon, Pekanbaru, dan Mamuju. Wilayah Medan diperkirakan diguyur hujan berintensitas sedang. Adapun Bengkulu, Jambi, Tarakan, dan Palembang dilanda hujan lebat.