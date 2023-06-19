PBNU Tetapkan Idul Adha 1444 Hijriah pada 29 Juni 2023

JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menetapkan 1 Dzulhijjah 1444 Hijriah pada Selasa 20 Juni 2023. Sehingga perayaan Hari Raya Idul Adha jatuh pada Kamis 29 Juni 2023 mendatang.

"Awal bulan Dzulhijjah tahun 1444 H bertepatan dengan Selasa Pahing 20 Juni 2023 M (mulai malam Selasa) atas dasar istikmal. Dan Hari Raya Idul Adha, 10 Dzulhijjah 1444 H, jatuh pada Kamis Legi, 29 Juni 2023," kata Wakil Ketua Umum PBNU KH Zulfa Mustofa dikutip dalam laman resmi NU Online, Senin (19/6/2023).

Keputusan ini didasarkan pada hasil rukyatul hilal yang dilakukan Lembaga Falakiyah PBNU bahwa tidak ada lokasi yang melaporkan melihat hilal 1 Dzulhijjah 1444 H pada Ahad, 29 Dzulqa'dah 1444 H bertepatan 18 Juni 2023 lalu.

"Tidak berhasil melihat hilal," ujarnya.

PBNU menyampaikan kepada seluruh warga Nahdlatul Ulama dan umat Islam pada umumnya ucapan selamat memasuki bulan Dzulhijah dan menyambut hari raya Idul Adha 1444 H.

"Semoga kita dapat menjalani ibadah kurban dan amaliah bulan Dzulhijah dengan baik," harapnya.