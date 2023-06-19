Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Minta Pesantren Al Zaytun Dibekukan, Pesis: Tafsirkan Alquran dan Hadis Semaunya

Widya Michella , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |07:05 WIB
Minta Pesantren Al Zaytun Dibekukan, Pesis: Tafsirkan Alquran dan Hadis Semaunya
Ponpes Al Zaytun (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis) menyatakan bahwa Pesantren Al Zaytun Indramayu sudah harusnya dibekukan. Pasalnya, pimpinan Ponpes Al Zaytun terus menerus mengeluarkan pernyataan dan paham yang menyeleweng, sehingga membuat kegaduhan di masyarakat.

"Alasan keharusan dibekukan sudah cukup banyak. Pertama, Panji Gumilang sudah terindikasi menyimpang dan menyeleweng dari ajaran yang lurus berdasar 10 kriteria kesesatan yang telah dirumuskan dan disepakati oleh seluruh ulama MUI," kata Ketua Umum PP Persis, KH Jeje Zaenudin dalam keterangannya, Senin (19/6/2023).

"Di antaranya kesesatan dalam penafsiran terhadap Alquran dan Hadis yang semaunya, tanpa mengindahkan kaidah penafsiran yang ditetapkan para ulama," kata dia.

Kedua, lanjut dia, berdasarkan kesaksian dan pengakuan dari para alumni, mantan para pengajar maupun mantan para pengikutnya yang membongkar berbagai penyelewengan dan kedok kebohongan yang diterapkan di Ponpes Al Zaytun.

Selain itu, berbagai laporan dugaan praktik dan perilaku kemaksiatan berat yang diterapkan di Ponpes Al Zaytun sudah sangat jauh dari ajaran Islam.

"Karena itu, Persis mendesak pemerintah segera membekukan Ponpes Al Zaytun, paling tidak untuk dilakukan penyelidikan mendalam dan menghentikan berbagai provokasi yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Jika tidak, maka bisa mendorong terjadinya aksi massa yang tidak diharapkan," ujar Jeje.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/340/3146710//mahasiswa-fZHe_large.jpg
Pekanbaru Ditunjuk Jadi Tuan Rumah Muktamar XI Hima Persis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/23/337/3125213//mahasiswa-qGwD_large.jpg
Muktamar XI, Hima Persis Usung Kedigdayaan Umat dan Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/23/525/3107088//panji_gumilang-EqsF_large.JPG
Babak Baru, Panji Gumilang Jalani Sidang Perdana Kasus TPPU di PN Indramayu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement