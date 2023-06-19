Minta Pesantren Al Zaytun Dibekukan, Pesis: Tafsirkan Alquran dan Hadis Semaunya

JAKARTA - Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis) menyatakan bahwa Pesantren Al Zaytun Indramayu sudah harusnya dibekukan. Pasalnya, pimpinan Ponpes Al Zaytun terus menerus mengeluarkan pernyataan dan paham yang menyeleweng, sehingga membuat kegaduhan di masyarakat.

"Alasan keharusan dibekukan sudah cukup banyak. Pertama, Panji Gumilang sudah terindikasi menyimpang dan menyeleweng dari ajaran yang lurus berdasar 10 kriteria kesesatan yang telah dirumuskan dan disepakati oleh seluruh ulama MUI," kata Ketua Umum PP Persis, KH Jeje Zaenudin dalam keterangannya, Senin (19/6/2023).

"Di antaranya kesesatan dalam penafsiran terhadap Alquran dan Hadis yang semaunya, tanpa mengindahkan kaidah penafsiran yang ditetapkan para ulama," kata dia.

BACA JUGA: PBNU Tetapkan Idul Adha 1444 Hijriah pada 29 Juni 2023

Kedua, lanjut dia, berdasarkan kesaksian dan pengakuan dari para alumni, mantan para pengajar maupun mantan para pengikutnya yang membongkar berbagai penyelewengan dan kedok kebohongan yang diterapkan di Ponpes Al Zaytun.

Selain itu, berbagai laporan dugaan praktik dan perilaku kemaksiatan berat yang diterapkan di Ponpes Al Zaytun sudah sangat jauh dari ajaran Islam.

"Karena itu, Persis mendesak pemerintah segera membekukan Ponpes Al Zaytun, paling tidak untuk dilakukan penyelidikan mendalam dan menghentikan berbagai provokasi yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Jika tidak, maka bisa mendorong terjadinya aksi massa yang tidak diharapkan," ujar Jeje.