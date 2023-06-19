Gempa M3,8 Guncang Seram Bagian Timur Pagi Ini

JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo (M) 3,8 mengguncang Seram Bagian Timur, Maluku, Senin (19/6/2023) pagi ini.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung pukul 07:14 WIB.

BMKG mengingatkan bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

"#Gempa Mag:3.8, 19-Jun-2023 07:14:21WIB, Lok:4.63LS, 129.98BT (178 km BaratDaya SERAMBAGIANTIMUR-MALUKU), Kedlmn:155 Km #BMKG," tulis BMKG.

(Fakhrizal Fakhri )