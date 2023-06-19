Panglima Yudo Margono: Sekarang TNI Bukan Dwifungsi, tapi Multifungsi

JAKARTA - Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono meminta jajarannya untuk tidak terlalu khawatir terkait julukan Dwi fungsi di tubuh TNI. Sebab, kata dia, TNI bukan lagi Dwi fungsi, melainkan multi fungsi.

Hal tersebut dikatakan Yudo saat memberi arahan kepada perwira tinggi yang baru saja mendapat kenaikan pangkat di Aula Gatot Soebroto Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.

"TNI bukan dwi fungsi lagi. Sekarang ini sudah multi fungsi mulai dari gempa, bahkan sampai menahan hujan. TNI sudah jadi dukun hujan. Ayo nek (bila/jika) ada hujan deras ataupun kabut siapa yang bisa disambati (dimintai tolong/bantuan)?," ujar Yudo dikutip Senin (19/6/2023).

Tak hanya itu, lanjut Yudo, multi fungsi TNI juga terlihat di titik-titik bencana yang selalu ada di masyarakat. Seperti banjir, kekeringan hingga kekurangan air bersih.

"Waktu PAM di Labuan Bajo sampai dikirim 20 ton. 10 ton pertama kurang tambah lagi 20 ton. Tolong bapak Panglima.Tolong bapak Panglima" ujar Panglima dengan logat Jawanya," imbuhnya.