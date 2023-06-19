Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Lukas Enembe Bakal Hadapi Langsung Sidang Perdana di Pengadilan Hari Ini

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |07:56 WIB
Lukas Enembe Bakal Hadapi Langsung Sidang Perdana di Pengadilan Hari Ini
Lukas Enembe (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) mengagendakan sidang perdana untuk terdakwa Gubernur nonaktif Papua, Lukas Enembe (LE), hari ini. Lukas dikabarkan bakal hadir langsung ke Pengadilan Jakarta Pusat.

"Hadir di Pengadilan," singkat Kuasa Hukum Lukas Enembe, Petrus Bala Pattyona saat dikonfirmasi, Senin (19/6/2023).

Sebenarnya, diklaim Petrus, Lukas masih dalam kondisi sakit. Bahkan, sambungnya, Lukas sempat dibawa ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto untuk menjalani pemeriksaan karena muntah-muntah pada Kamis, 15 Juni 2023.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tim dokter, kata Petrus, tekanan darah Lukas cukup tinggi. Lukas juga mendapat banyak catatan medis dari tim dokter. Tapi, Lukas tetap berkeinginan hadir secara langsung ke pengadilan untuk menjalani sidang perdananya.

"Seperti persidangan terdahulu, beliau ingin hadir sendiri dan sepertinya tidak bisa pakai sepatu karena kedua kakinya masih bengkak," ungkap Petrus.

Halaman:
1 2
      
