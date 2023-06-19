Catat! Ini Rekayasa Lalu Lintas di Kawasan GBK saat Pertandingan Timnas vs Argentina

JAKARTA - Polda Metro Jaya menyiapkan skema rekayasa lalu lintas di sekitar kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) yang menjadi tempat laga antara Tim Nasional (Timnas) Indonesia menjamu Argentina pada Senin (19/6/2023) hari ini. Namun skema rekayasa lalu lintas tersebut bersifat situasional.

“Terkait rekayasa lalu lintas pada saat hari pertandingan nanti, adalah bersifat situasional,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko dikutip, Senin (19/6/2023).

Selain menyiapkan rekayasa lalu lintas, pihaknya juga menyiagakan 5.596 personel gabungan. Ribuan personel gabungan itu terdiri dari unsur polisi, TNI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga juga melibatkan pengamanan dalam dari pihak panitia penyelenggara.

Berikut skema rekayasa lalu lintas yang disiapkan Polda Metro Jaya

1.Arus dari arah Jalan Gatot Subroto yang menuju ke Jalan Gerbang Pemuda diarahkan lurus ke arah Slipi.

2.Arus dari arah Slipi diarahkan lurus ke arah Semanggi, tidak ada yang mengarah ke layang landokgi ke arah Jalan Gerbang Pemuda.

3.Arus dari arah Bundaran Senayan yang menuju Jalan Pintu Satu Senayan diluruskan ke Jalan Jenderal Sudirman arah Semanggi