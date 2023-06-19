Momen Akrab TNI dan Warga Gotong Royong Bersihkan Lingkungan di Kiwirok Papua

PAPUA - Dalam rangka membudayakan lingkungan yang bersih dan sehat, Satgas Yonif 143/TWEJ mengajak gotong royong masyarakat di Distrik Kiwirok, Kab. Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Minggu (18/6/2023).

Dalam keterangan tertulis Danpos Kiwirok Satgas Yonif 143/TWEJ Lettu Inf Irawan Yudhi Prasetyo, S.Tr.(Han) berinisiatif mengajak warga Kampung Mangoldoki dan Sopamikma melaksanakan gotong royong membersihan lingkungan yang mana diketahui banyak bangunan terbengkalai dan berseraknya puing-puing pasca kerusuhan dua tahun silam yang belum dibersihkan.

“Pada kesempatan ini, Satgas mengajak warga masyarakat Kampung Mangoldoki dan Sopamikma untuk bergotong royong membersihkan lingkungan agar terlihat indah dan nyaman. Hal ini juga sebagai bentuk kepedulian Satgas guna menanamkan budaya gotong royong sebagai upaya menciptakan kebersamaan dan keakraban dalam satu ikatan keluarga besar warga Kiwok,” ungkap Danpos.

Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Danpos Kiwirok Satgas Yonif 143/TWEJ Lettu Inf Irawan Yudhi Prasetyo, S.Tr.(Han) ini mendapat respon positif dari masyarakat, terlihat suasana akrab penuh kehangatan antara Satgas yang bersama-sama melaksanakan gotong royong guna menciptakan suasana yang nyaman dan asri.

“Kami bersyukur dan bangga dengan warga masyarakat yang penuh semangat dalam suasana akrab membaur bersama Satgas bersama-sama menata dan mengembalikan suasana Kiwirok yang indah dipenuhi kedamaian,” tambah Danpos.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Adat setempat Bapak Yanuarius Uopdana (63), pihaknya menyampaikan terimakasih kepada Satgas Yonif 143/TWEJ yang telah menjaga dan aktif membantu kesulitan masyarakat Distrik Kiwirok.

“Kami ucapkan terimakasih kepada Satgas Yonif 143/TWEJ yang telah hadir menjaga dan membantu gotong royong, masyarakat Distrik Kiwirok sangat terbantu sekali karena Satgas salalu hadir memberikan solusi dalam mengatasi setiap kesulitan warga kami,” ujarnya.

(Khafid Mardiyansyah)