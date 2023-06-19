Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Akrab TNI dan Warga Gotong Royong Bersihkan Lingkungan di Kiwirok Papua

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |08:52 WIB
Momen Akrab TNI dan Warga Gotong Royong Bersihkan Lingkungan di Kiwirok Papua
A
A
A

PAPUA - Dalam rangka membudayakan lingkungan yang bersih dan sehat, Satgas Yonif 143/TWEJ mengajak gotong royong masyarakat di Distrik Kiwirok, Kab. Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Minggu (18/6/2023).

Dalam keterangan tertulis Danpos Kiwirok Satgas Yonif 143/TWEJ Lettu Inf Irawan Yudhi Prasetyo, S.Tr.(Han) berinisiatif mengajak warga Kampung Mangoldoki dan Sopamikma melaksanakan gotong royong membersihan lingkungan yang mana diketahui banyak bangunan terbengkalai dan berseraknya puing-puing pasca kerusuhan dua tahun silam yang belum dibersihkan.

“Pada kesempatan ini, Satgas mengajak warga masyarakat Kampung Mangoldoki dan Sopamikma untuk bergotong royong membersihkan lingkungan agar terlihat indah dan nyaman. Hal ini juga sebagai bentuk kepedulian Satgas guna menanamkan budaya gotong royong sebagai upaya menciptakan kebersamaan dan keakraban dalam satu ikatan keluarga besar warga Kiwok,” ungkap Danpos.

Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Danpos Kiwirok Satgas Yonif 143/TWEJ Lettu Inf Irawan Yudhi Prasetyo, S.Tr.(Han) ini mendapat respon positif dari masyarakat, terlihat suasana akrab penuh kehangatan antara Satgas yang bersama-sama melaksanakan gotong royong guna menciptakan suasana yang nyaman dan asri.

“Kami bersyukur dan bangga dengan warga masyarakat yang penuh semangat dalam suasana akrab membaur bersama Satgas bersama-sama menata dan mengembalikan suasana Kiwirok yang indah dipenuhi kedamaian,” tambah Danpos.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Adat setempat Bapak Yanuarius Uopdana (63), pihaknya menyampaikan terimakasih kepada Satgas Yonif 143/TWEJ yang telah menjaga dan aktif membantu kesulitan masyarakat Distrik Kiwirok.

“Kami ucapkan terimakasih kepada Satgas Yonif 143/TWEJ yang telah hadir menjaga dan membantu gotong royong, masyarakat Distrik Kiwirok sangat terbantu sekali karena Satgas salalu hadir memberikan solusi dalam mengatasi setiap kesulitan warga kami,” ujarnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Kebersihan Lingkungan papua tni
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/337/3193343//pratu_farkhan_sauqi-wUOm_large.jpg
Kronologi Pratu Farkhan Sauqi Tewas Diduga Dianiaya Senior di Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/337/3193341//keluarga_pratu_farkhan_sauqi-48RT_large.jpg
Pratu Farkhan Sauqi Tewas Diduga Dianiaya Senior, TNI AD Investigasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/337/3193028//prabowo-5ApO_large.jpg
Koreksi Kepala BNPB soal Uang Lelah Prajurit TNI, Prabowo: Tentara Nggak Boleh Lelah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/337/3192940//panglima_tni_jenderal_agus_subiyanto-aNXs_large.jpg
Malam Tahun Baru 2026, Panglima TNI Gelar Doa Bersama Lintas Agama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192897//apel_prajurit_tni_di_monas-T7Fe_large.jpg
Ribuan Prajurit TNI Disiagakan Amankan Malam Tahun Baru di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192647//tni-roup_large.jpg
Profil Mayjen Novi Rubadi, Perisai Hidup Jokowi yang Nekat Terjun ke Basis KKB  
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement