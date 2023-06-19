Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mentan Yasin Limpo Kembali Dipanggil KPK Hari Ini, Bakal Hadir?

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |10:11 WIB
Mentan Yasin Limpo Kembali Dipanggil KPK Hari Ini, Bakal Hadir?
Mentan Syahrul Yasin Limpo (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo kembali dipanggil tim penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dimintai keterangannya, hari ini. Panggilannya hari ini merupakan yang ketiga kali dalam rangka penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).

Syahrul Yasin Limpo kerap meminta jadwal ulang saat diundang untuk dimintai keterangannya. Tercatat, sudah dua kali Yasin Limpo tidak memenuhi panggilan KPK dalam rangka penyelidikan. Lantas, apakah Yasin Limpo akan memenuhi panggilan KPK, hari ini?

Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengaku bahwa pihaknya belum mendapat konfirmasi terkait hadir atau tidaknya Yasin Limpo pada panggilan permintaan keterangan hari ini. "Sejauh ini belum ada konfirmasi," singkat Ali saat dikonfirmasi, Senin (19/6/2023).

Sementara itu, Mentan Syahrul Yasin Limpo belum merespons saat dikonfirmasi soal undangan permintaan keterangan KPK, hari ini. Pun demikian Kabag Humas Kementan, Arief Cahyono. Belum ada informasi resmi apakah Yasin Limpo akan memenuhi panggilan KPK, hari ini.

Sekadar informasi, KPK tiga kali memanggil Mentan Syahrul Yasin Limpo. Ia pertama kali diundang untuk dimintai keterangannya pada 6 Juni 2023. Ia tak hadir pada panggilan tersebut. KPK kemudian menjadwalkan ulang permintaan keterangan terhadap Politikus NasDem tersebut pada 16 Juni 2023. Lagi-lagi, Yasin Limpo tak datang.

Halaman:
1 2
      
