SATRIA-1 Meluncur ke Angkasa, Jokowi: Upaya Kita dalam Pemerataan Infrastruktur Digital

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunggah peluncuran Satelit Republik Indonesia (SATRIA) 1 di akun Instagram pribadinya pada hari ini, Senin (19/6/2023).

Peluncuran satelit tersebut berlangsung di Florida, Amerika Serikat, Minggu 18 Juni 2023, pukul 18.21 waktu setempat.

"Satelit Republik Indonesia (SATRIA) 1 hari ini telah meluncur ke angkasa. Tepat pukul 05:21 WIB atau hari Minggu pukul 18.21 waktu Florida, Amerika Serikat, SATRIA-1 meninggalkan bumi dengan roket Falcon 9 milik Space Exploration Technologies Corporation (SpaceX) dari Cape Canaveral Space Force Station, Florida," demikian keterangan Jokowi.

Kepala Negara menambahkan bahwa SATRIA-1 adalah satelit multifungsi pertama milik pemerintah dengan kapasitas terbesar di Asia. Satelit ini akan menempati orbit 146°BT tepat di atas Papua.

"Peluncuran SATRIA-1 adalah salah satu upaya kita dalam pemerataan pembangunan infrastruktur digital di pusat pelayanan publik di seluruh Indonesia," ujarnya.

Diketahui, satelit internet pertama milik Indonesia resmi meroket dari langit Florida, Amerika Serikat. Nantinya, satelit tersebut bakal meratakan akses internet ke seluruh pelosok tanah air.