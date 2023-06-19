Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Timnas Indonesia Vs Argentina, Wapres : Mudah-mudahan Main Bagus

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |11:50 WIB
Timnas Indonesia Vs Argentina, Wapres : Mudah-mudahan Main Bagus
Wapres KH Ma'ruf Amin (Foto : MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin berharap agar tim nasional (timnas) Indonesia bisa memberikan permainan bagus ketika melawan timnas Argentina pada laga FIFA Matchday yang diselenggarakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), nanti malam.

“Mudah-mudahan Indonesia mainnya bagus, itu saja,” kata Wapres saat ditanya awak media usai menghadiri acara di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (19/6/2023).

Sementara itu, Wapres belum memastikan akan menonton langsung pertandingan antara Indonesia dan Argentina.

Diketahui, Presiden Joko Widodo memastikan akan hadir langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk menyaksikan langsung pertandingan ini.

“Ya, niatnya mau nonton tapi tidak tahu nanti,” katanya.

Sebelumnya, Wapres juga telah berpesan agar Indonesia memberikan permainan terbaik meskipun harus melawan juara dunia Argentina.

