INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Presiden Jokowi dan Kaisar Jepang Naruhito Tanam Pohon Gaharu di Istana Bogor

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |11:59 WIB
Presiden Jokowi dan Kaisar Jepang Naruhito Tanam Pohon Gaharu di Istana Bogor
Presiden Jokowi dan Kaiasr Naruhito menanam pohon gaharu (Foto : Tangkapan layar)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan penanaman pohon bersama Kaisar Jepang Hironomiya Naruhito bersama Permaisuri Masako di Istana Bogor, Senin (19/6/2023).

Penanaman pohon tersebut merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kenegaraan Kaisar Jepang Hironomiya Naruhito di Istana Kepresidenan Bogor.

Pohon yang ditanam oleh kedua pemimpin negara hari ini adalah pohon Gaharu. Penanaman pohon merupakan salah satu kegiatan yang rutin dilakukan saat menyambut kunjungan tamu negara ke Istana Kepresidenan Bogor.

Selanjutnya, usai penanaman bersama pohon Jokowi nampak menyupiri Kaisar Naruhito bersama Permaisuri mengelilingi Istana Bogor.

Nampak delegasi Indonesia yang hadir yaitu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Selain itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Duta Besar Indonesia untuk Jepang Heri Akhmadi, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Abdul Kadir Jailani.

(Angkasa Yudhistira)

      
