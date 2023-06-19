Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bripka Andry Beri Sinyal Dapat Ancaman Usai Viral Setoran Rp650 Juta

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |13:25 WIB
Bripka Andry Beri Sinyal Dapat Ancaman Usai Viral Setoran Rp650 Juta
Bripka Andry. (Foto: Puteranegara)
A
A
A

JAKARTA - Bripka Andry Darma Irawan anggota Brimob Polda Riau memberi sinyal adanya ancaman usai pengakuannya memberikan setoran Rp650 juta ke atasannya viral di media sosial (medsos).

Menurut Andry, terkait hal itu, dirinya juga membeberkan adanya indikasi sejumlah tekanan dari teman-temannya.

"Jadi saya sampaikan memang ancaman ini tidak bisa saya buktikan secara nyata ya. Karena ancamannya bentuknya seperti jumpa teman satu dinas kemarin mereka marah 'kok dibongkar semua'. Terus juga sampai juga ke adik saya, ipar saya ditemui 'kok dibongkarnya itu'," kata Andry saat ditemui di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (19/6/2023).

 BACA JUGA:

Andry mengklaim memaklumi reaksi dari teman-temannya itu. Dia juga menyatakan tak ingin membawa orang lain dalam masalah ini.

"Saya tidak mau membawa bawa orang. Biarlah apa yang saya terima ini, saya rasakan sendiri. Saya tidak mau sengaja mencari-cari bukti untuk saya diancam tidak. Karena saya yakin kawan-kawan ini pun, saya paham apa yang mereka pikirkan. Namun mereka harus paham juga apa yang saya rasakan, terkait dengan mutasi ini dan apa yang sudah saya lakukan," ujar Andry.

 BACA JUGA:

Sebelumnya, dalam curhatannya, Bripka Andry di Instagram pribadinya, @andrydarmairawan, ia mengungkapkan sudah menyetor uang Rp650 juta kepada atasannya, Komandan Batalyon Pelopor B Brimob di Rohil.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/338/3193493//viral-tiuh_large.jpg
Viral! Hijabers Cantik Ini Nyaris Dicopet saat Ngevlog di Monas, Polisi Buru Pelaku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/194/3193485//gamis_rimpi_lepas-HyDW_large.jpg
Setelah Gamis Shimmer dan Katbol, Kini Viral Rompi Lepas untuk Tren Lebaran 2026 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/482/3193477//dr_dion-DoeN_large.jpg
Viral Goreng Telur dengan Air dan Daun Pisang, Dokter Sebut Bisa Hemat Kalori
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/612/3193471//miss_vietnam-yTpe_large.jpg
Miss World Vietnam 2023 Magang di Dior Bandara, Ini Apresiasi Mengejutkan sang CEO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/65/3193459//miss_world-iBLX_large.jpg
Mahasiswa Cantik yang Magang Jadi SPG Ini Ternyata Miss World Vietnam 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/612/3193455//polem-y5Dv_large.jpg
Viral Pria Poni Lempar, Kibasannya Bikin Hati Cewe-Cewe Takluk
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement