Bripka Andry Beri Sinyal Dapat Ancaman Usai Viral Setoran Rp650 Juta

JAKARTA - Bripka Andry Darma Irawan anggota Brimob Polda Riau memberi sinyal adanya ancaman usai pengakuannya memberikan setoran Rp650 juta ke atasannya viral di media sosial (medsos).

Menurut Andry, terkait hal itu, dirinya juga membeberkan adanya indikasi sejumlah tekanan dari teman-temannya.

"Jadi saya sampaikan memang ancaman ini tidak bisa saya buktikan secara nyata ya. Karena ancamannya bentuknya seperti jumpa teman satu dinas kemarin mereka marah 'kok dibongkar semua'. Terus juga sampai juga ke adik saya, ipar saya ditemui 'kok dibongkarnya itu'," kata Andry saat ditemui di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (19/6/2023).

Andry mengklaim memaklumi reaksi dari teman-temannya itu. Dia juga menyatakan tak ingin membawa orang lain dalam masalah ini.

"Saya tidak mau membawa bawa orang. Biarlah apa yang saya terima ini, saya rasakan sendiri. Saya tidak mau sengaja mencari-cari bukti untuk saya diancam tidak. Karena saya yakin kawan-kawan ini pun, saya paham apa yang mereka pikirkan. Namun mereka harus paham juga apa yang saya rasakan, terkait dengan mutasi ini dan apa yang sudah saya lakukan," ujar Andry.

Sebelumnya, dalam curhatannya, Bripka Andry di Instagram pribadinya, @andrydarmairawan, ia mengungkapkan sudah menyetor uang Rp650 juta kepada atasannya, Komandan Batalyon Pelopor B Brimob di Rohil.