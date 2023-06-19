KPK Rampung Klarifikasi Mentan Syahrul Yasin Limpo Hampir 3,5 Jam

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo rampung dimintai keterangannya oleh tim penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia diklarifikasi terkait penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) selama sekira 3,5 jam.

KPK memintai keterangan Yasin Limpo di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi yang juga kantor Dewan Pengawas (Dewas), Jalan HR Rasuna Said Kavling C1, Kuningan, Jakarta Selatan. Yasin Limpo datang memenuhi panggilan KPK sekira pukul 09.30 WIB.

Sementara itu, berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Yasin Limpo rampung dimintai keterangannya sekira pukul 13.00 WIB. Politikus NasDem tersebut mengaku telah memberikan keterangannya kepada tim penyelidik KPK.

"Hari ini saya memenuhi penggilan secara baik. Alhamdulillah panggilan sudah jalan, saya sudah diperiksa secara profesional, saya terimakasih dan saya tetap akan koperatif saya akan siap," ungkap Yasin Limpo di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (19/6/2023).

Sekadar informasi, KPK saat ini sedang menyelidiki dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan). KPK mengklaim penyelidikan di Kementan tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat.