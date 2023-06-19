Indonesia Jadi Negara Pertama yang Dikunjungi Kaisar Naruhito, Jokowi: Perkokoh Pondasi Persahabatan Indonesia - Jepang

Presiden Jokowi menerima kunjungan Kaisar Jepang Naruhito di Istana Bogor, 19 Juni 2023. (Foto: Biro Pers Setpres)

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima Kaisar jepang Hironomiya Naruhito bersama Permaisuri Masako di Griya Anggrek, Komplek Istana Kepresidenan Bogor, Senin (19/6). Dalam pertemuan itu, Jokowi mengungkapkan apresiasinya, dan merasa terhormat karena Kaisar Naruhito memilih Indonesia menjadi negara pertama yang dikunjungi sejak beliau naik takhta.

"Saya merasa sangat-sangat terhormat karena Indonesia menjadi tujuan pertama kunjungan kenegaraan bilateral kaisar jepang ke luar negeri," kata Jokowi dalam sambutannya di Griya Anggrek, Istana Kepresidenan Bogor, Senin (19/6/2023).

Jokowi berharap kehadiran Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dapat memperkokoh pondasi persahabatan di antara masyarakat Indonesia dengan Jepang.

"Pondasi kokoh seperti ini diperlukan bagi pengembangan kemitraan strategis dua negara kita ke depannya terutama di bidang ekonomi," kata Jokowi.