HOME NEWS NASIONAL

Kaisar Naruhito Ingin Belajar Budaya Indonesia Lebih Dalam

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |14:33 WIB
Kaisar Naruhito Ingin Belajar Budaya Indonesia Lebih Dalam
Kaisar Jepang Naruhito (Foto: Antara)
A
A
A

BOGOR - Kaisar Jepang Hironomiya Naruhito ingin mempelajari kebudayaan serta sejarah Indonesia yang beragam. Hal itu dirinya sampaikan kepada Presiden Jokowi di Griya Anggrek, Kebun Raya Bogor, Senin (19/6/2023).

"Seperti yang dikatakan Presiden, kunjungan ke Indonesia ini merupakan kunjungan pertama kami. Selama kami tinggal, kami dapat memperdalam pemahaman kami tentang masyarakat dan budaya Negara anda yang beragam, serta sejarah Indonesia. Dan sejarah mereka yang telah bekerja keras untuk mempromosikan hubungan persahabatan antara kedua negara," kata Kaisar Naruhito dalam jumpa pers di Griya Anggrek, Kebun Raya Bogor.

Kaisar Naruhito juga berharap adanya pertukaran pemuda Indonesia dan Jepang untuk dapat menjalin persahabatan lebur erat.

"Ini merupakan kesempatan yang baik. Saya juga sangat berharap bahwa pertukaran antara kaum muda dari kedua Negara akan mengarah pada pengembangan lebih lanjut hubungan persahabatan antara kedua Negara kita," kata Kaisar Naruhito.

Kaisar Naruhito juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang telah mengajaknya bersama Permaisuri Masako untuk berkeliling Kebun Raya Bogor, dan melihat-lihat berbagai macam tanaman Anggrek.

"Presiden dan istrinya baru saja memberi kami sambutan yang hangat, mengajak kami berkeliling melihat kebun raya dan juga memperlihatkan kami berbagai anggrek secara mendetail. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Anda," kata Kaisar Naruhito.

(Angkasa Yudhistira)

      
