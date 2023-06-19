Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tersambar Petir, Masjid di Bogor Rusak

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |14:38 WIB
Tersambar Petir, Masjid di Bogor Rusak
Illustrasi (foto: freepick)
BOGOR - Masjid yang berada di Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor tersambar petir. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, hanya saja atap masjid tersebut mengalami kerusakan.

Staff kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, Jalaludin mengatakan, peristiwa itu terjadi sekira pukul 23.50 WIB pada Minggu 18 Juni 2023. Hujan dengan intensitas tinggi dan disertai petir yang mengakibatkan masjid rusak pada bagian atap.

"Bagian atap yaitu genting dan plafon ambruk," kata Jalal dalam keterangannya, Senin (19/6/2023).

Tim BPBD Kabupaten Bogor yang mendapat laporan tersebut mendatangi lokasi untuk melakukan assesment kebencanaan. Tak hanya kerusakan bangunan, listrik masjid juga dalam kondisi mati.

Kota Bogor Petir Masjid di Bogor
