HOME NEWS NASIONAL

Lukas Enembe Juga Didakwa Terima Gratifikasi Rp1 Miliar dari Pengusaha

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |14:38 WIB
Lukas Enembe Juga Didakwa Terima Gratifikasi Rp1 Miliar dari Pengusaha
Lukas Enembe menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta (Foto: Arie Dwi Satrio)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur nonaktif Papua, Lukas Enembe juga didakwa menerima gratifikasi Rp1 miliar oleh tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Uang Rp1 miliar itu dianggap KPK sebagai gratifikasi karena bertentangan dengan jabatan Lukas selaku penyelenggara negara.

"Terdakwa telah menerima gratifikasi berupa uang yang seluruhnya sebesar Rp1.000.000.000 (Rp1 miliar) yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya," kata Jaksa KPK, Heradian Salipi di ruang sidang Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (19/6/2023).

Jaksa menyebut Lukas Enembe menerima uang sebesar Rp1 miliar pada, 12 April 2013 di Bank BCA KCU Jayapura Jalan Sam Ratulangi Dok II, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Uang itu diduga berasal dari Direktur PT Indo Papua, Budy Sultan melalui perantaraan Imelda Sun.

"Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp1.000.000.000 dari Budy Sultan selaku Direktur PT Indo Papua melalui Imelda Sun yang dikirim ke rekening terdakwa," terangnya.

Uang sebesar Rp1 miliar tersebut, dianggap KPK, sebagai bentuk gratifikasi yang bertentangan dengan jabatan Lukas selaku Gubernur Papua. Lukas juga tidak melaporkan penerimaan uang sebesar Rp1 miliar tersebut ke lembaga antirasuah dalam kurun waktu 30 hari.

"Terdakwa tidak melaporkannya kepada KPK dalam tenggang waktu 30 har sebagaimana ditentukan undang undang. Padahal, penerimaan itu tanpa alas hak yang sah menurut hukum," katanya.

"Bahwa perbuatan terdakwa, menerima gratifikasi berupa uang sebesar Rp1.000.000.000 haruslah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
