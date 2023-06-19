Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sandiaga Uno Bertemu Megawati di Bali, Bahas Apa?

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |15:18 WIB
Sandiaga Uno Bertemu Megawati di Bali, Bahas Apa?
Megawati Soekarnoputri bertemu Sandiaga Uno di Bali (Foto : Istimewa)
DENPASAR - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Republik Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno bertemu dengan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri ketika meresmikan pembukaan Pesta Kesenian Bali ke-45 pada Minggu (18/6/2023).

Sandiaga Uno terlihat hadir mengenakan pakaian adat Bali berwarna coklat lengkap dengan udengnya. Adapun, Megawati yang didampingi Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo itu terlihat anggun dengan kebaya berwarna coklat.

Dalam kesempatan tersebut, Sandiaga Uno berbincang banyak dengan putri Sang Proklamator, Soekarno. Megawati diungkapkannya memberikan sejumlah pesan, termasuk Trisakti ayahnya, Bung Karno.

Trisakti Soekarno dianggap Sang Proklamator sebagai kunci majunya sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat apabila memiliki tiga hal.

Antara lain, berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan.

“Tahun ini Pesta Kesenian Bali (PKB) ke-45 tahun 2023 kedatangan, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri yang memberikan pesan yang sangat jelas. Sesuai dengan pesan Trisakti Bung Karno adalah berkepribadian dalam kebudayaan," ungkap Sandiaga Uno.

"Dan inilah pesan-pesan yang ingin ditampilkan pada perhelatan PKB 2023,” ujar Sandiaga Uno, di Denpasar, Bali pada Minggu 18 Juni 2023.

Sandiaga Uno juga mengatakan, pertemuannya dengan Ketua Umum PDIP difokuskan untuk pemulihan ekonomi serta percepatan pembangunan, termasuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Bali.

“Konteksnya ini adalah PKB dan kita sedang menjalankan tugas dan fungsi sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, rasanya memang harus kita fokuskan separasi antara tugas kita di Kementerian sebagai pembantu Presiden Joko Widodo dengan tugas di politik,” ungkap Sandiaga Uno.

