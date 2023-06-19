Gempa M4,9 Guncang Wilayah Keerom Papua

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,9 mengguncang wilayah Keerom, Papua, pada Senin (19/6/2023) sekira pukul 14.45 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 3.15 Lintang Selatan - 143.39 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:4.9, 19-Jun-2023 14:45:13WIB, Lok:3.15LS, 143.39BT (292 km TimurLaut KEEROM-PAPUA), Kedlmn:10 Km," tulis BMKG.

Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)