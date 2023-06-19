Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

TGB Sopiri Ganjar, Yusuf Lakaseng Nilai 2 Figur Saling Melengkapi untuk Mengemudikan Indonesia

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |15:21 WIB
TGB Sopiri Ganjar, Yusuf Lakaseng Nilai 2 Figur Saling Melengkapi untuk Mengemudikan Indonesia
Momen TGB menyopiri Ganjar Pranowo (Foto: Dok)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPP Bidang Kerja Sama Antar Lembaga Partai Perindo Yusuf Lakaseng menilai Ganjar Pranowo dan Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi sebagai dua orang yang cocok untuk memimpin Indonesia.

Hal tersebut ia sampaikan ketika TGB menyopiri Ganjar saat keduanya berkunjung ke Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu 18 Juni 2023.

"Itu tanda kalau Pak Ganjar dan TGB sangat cocok jadi _driver_ mobil yang bernama Indonesia, mereka dua figur yang saling melengkapi dan paripurna untuk mengemudikan Indonesia," kata Lakaseng, Senin (19/6/2023).

Yusuf Lakaseng --yang merupakan bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Sulawesi Tengah itu-- meyakini, kedua jika dipercaya masyarakat menjadi pemimpin Indonesia akan memberikan kebijakan-kebijakan yang pro-rakyat.

"Dua tokoh kita itu, Ganjar dan TGB, adalah pemimpin visioner yang menyatukan, yang akan membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi Indonesia," ujar Lakaseng.

Politisi Partai Perindo --partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu-- juga menyoroti kendaraan listrik yang mereka pakai.

Halaman:
1 2
      
