Prabowo dan Jokowi Ngobrol di Istana Bogor: Tenang Saja, Situasi Aman

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto buka suara terkait pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor pada Minggu 18 Juni 2023.

Menurut Prabowo, pertemuan dengan orang nomor satu di Indonesia itu begitu berkesan baginya. "Pertemuan hari itu membawa kesan," ujar Prabowo di kantor Kemhan, Jakarta Pusat, Senin (19/6/2023).

Kendati demikian, Prabowo tidak mau membeberkan terkait isi pertemuan tersebut. Sebab, hal tersebut merupakan pertemuan antara pimpinan negara dan kabinet kerjanya.

"Masa pembicaraan antara pimpinan negara dengan menterinya harus diceritakan semua ya, Pokoknya tenang aja, situasi baik dan aman. Kalau pemimpin-pemimpin senyum berarti situasinya baik," sambungnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Istana Bogor, pada Minggu 18 Juni 2023 siang.

Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin dalam mengatakan, dalam pertemuan tersebut, keduanya menyempatkan untuk makan siang bersama.