Masyarakat Apresiasi Bakti Sosial Polri Sambut HUT Ke-77 Bhayangkara

JAKARTA - Sejumlah masyarakat menyambut positif kegiatan bakti sosial yang dilakukan anggota polisi dalam menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 Bhayangkara.

Salah satunya dari Warga Desa Jatirejo, Jawa Timur, Istiqomah. Ia dan warga lainnya bersyukur telah mendapatkan air bersih yang selama ini memang didambakan.

"Kami sangat bersyukur dengan adanya pengadaan air bersih ini. Dan ini hadiah yang sangat membanggakan dan membahagiakan kami sebagai masyarakat Desa Jatirejo. Terima kasih Bapak Kapolri semoga diberikan kesehatan dan Polri semakin di hati," kata Istiqomah, Senin (19/6/2023).

Menurut dia sebelumnya warga Desa Jatirejo kekurangan air bersih ditambah lantaran musim kemarau. Kemudian banyak sumber mata air tidak layak dibuat konsumsi warga.

Banyak juga warga yang menggunakan sarana prasarana setiap hari dari sungai sedangkan air sungai tidak laik dan sangat tercemar kotoran limbah dan sampah.

"Kami memang benar-benar membutuhkan air bersih ini. Sekali lagi terima kasih Bapak Kapolri yang telah membantu desa kami mendapatkan air bersih. Dirgahayu Polri ke-77. Kami sangat terharu," ujar Istiqomah.

Masyarakat Papua juga mengungkapkan kebahagiannya karena Polri benar-benar hadir di tengah masyarakat. Hal itu diungkapkan Ketua GKII Sinode Papua, Pendeta Petrus Bonyadone.

Dia bersyukur Polri telah membantu pembangunan gereja untuk masyarakat beribadah. Hubungan ini akan terus mereka jaga karena dari sinilah kami melihat anggota polisi berada di hati.

"Ini luar biasa dan kami sangat menyambut positif. Atas nama gereja Indonesia di Papua kami ucapkan banyak terima kasih untuk giat sosial Polri bagi pembangunan," tuturnya.