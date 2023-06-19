Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kick Off Peliputan Pemilu 2024, Dewan Pers Ajak Semua Pihak Kolaborasi Sukseskan Pemilu

Erfan Maruf , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |16:25 WIB
Kick off Workshop Peliputan Pemilu 2024 di Dewan Pers (Foto: Erfan Maruf)
Kick off Workshop Peliputan Pemilu 2024 di Dewan Pers (Foto: Erfan Maruf)
JAKARTA - Dewan Pers menggelar acara 'Kick off Workshop Peliputan Pemilu 2024' di Jakarta, Senin 19 Juni 2023. Dewan Pers mengajak semua pihak, mulai dari partai politik, para pemangku kepentingan, dan masyarakat, hingga insan pers agar berkolaborasi dalam menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2024.

"Dewan Pers sekali lagi ingin mengajak semua pihak, mari berkolaborasi, bekerja bersama, parpol, para pemangku kepentingan, masyarakat, insan pers, baik yang berbasis media maupun yang berbasis masyarakat untuk bersama-sama mendukung kesuksesan Pemilu 2024," kata Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu dalam sambutan.

Dia menilai, seluruh elemen bangsa Indonesia menjadi bagian penting dalam mewujudkan ekosistem demokrasi yang lebih baik melalui penyelenggaraan Pemilu 2024 yang baik pula.

"Oleh karena itu, satu dengan yang lainnya kami berharap bisa bersinergi sehingga kita bisa mewujudkan demokrasi yang kita harapkan," kata dia.

Pihaknya menyampaikan beberapa poin komitmen dari seruan pers sebagai kesepakatan dalam peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2023 di Sumatera Utara, pada Rabu 8 Februari 2023.

