Dewan Pers Minta Parpol Tak Kikir Informasi pada Jurnalis

JAKARTA - Dewan Pers meminta partai politik (parpol) untuk tidak diskriminatif dan kikir informasi terhadap media yang perlu disampaikan kepada masyarakat.

Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu pada acara 'Kick off Workshop Peliputan Pemilu 2024' di Jakarta, Senin 19 Juni 2023.

"Bagi parpol misalnya, janganlah pelit-pelit informasi, jangan ada diskriminasi, media ini dikasih, media ini enggak dan kalau misalnya ada hal-hal yang substantif, undanglah teman-teman media," kata Ninik.

Dia menilai, keterbukaan informasi kepada semua media itu perlu dilakukan umtuk memastikan tidak adanya diskrimatisi pada media tertentu. Selain itu, keterbukaan informasi terhadap semua pihak perlu dilakukan untuk mencapai kesepahaman bersama.

"Jangan misalnya ada hal yang tidak (mencapai) kesepahaman, itu diintimidasi. Jadi, biarlah teman-teman media bekerja dengan sebaik-baiknya. Beri ruang teman-teman bekerja, jangan dipersulit," ujarnya.