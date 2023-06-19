Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polri Akan Tindak Tegas Oknum Polisi dan ASN yang Tipu Tukang Bubur Soal Penerimaan Polisi

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |16:48 WIB
Polri Akan Tindak Tegas Oknum Polisi dan ASN yang Tipu Tukang Bubur Soal Penerimaan Polisi
Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Ramadhan (foto: dok Polri)
A
A
A

JAKARTA - Polri menyatakan bakal memberikan tindakan tegas terhadap seorang oknum polisi berpangkat AKP dan aparatur sipil negara (ASN) yang menipu tukang bubur terkait dengan penerimaan calon Bintara Polisi di Cirebon.

"Terkait dengan tukang bubur, baik ya saya tidak detail menjawab ya. Sekali lagi kami menyampaikan laporan laporan terkait dengan penyimpangan maupun pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri kami pastikan akan direspons ya," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada awak media, Jakarta, Senin (19/6/2023).

Ramadhan menekankan, apabila dalam pemeriksaan ditemukan adanya unsur pidana maka oknum tersebut akan dilakukan penegakan hukum sebagaimana aturan yang berlaku.

"Tentu melalui proses ya, proses pemeriksaan baik melalui Bid Propam dan Reskrim bila ada pidananya. Kita pastikan akan dilakukan penindakan tegas," ujar Ramadhan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/337/3192820/polri-SoHX_large.jpg
DPR Apresiasi Ketegasan Jenderal Sigit Jaga Marwah Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192813/polda_metro-8ya2_large.jpg
Laporan Warga di Polda Metro Jaya Tertinggi di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/337/3192755/prabowo-4jUI_large.jpg
Kapolri Minta Anak Buah Tak Baper Sikapi Istilah 'No Viral No Justice'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192717/kapolri-IHGC_large.jpg
Tangkap Buronan Interpol hingga Kirim Pasukan Perdamaian PBB, Polri Diperhitungkan di Kancah Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192707/kapolri-v4qY_large.jpg
Empati Korban Bencana, Kapolri Imbau Warga Rayakan Tahun Baru Sederhana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192700/polri-KlfU_large.jpg
Polri Perbaiki dan Bangun 101 Jembatan, Mudahkan Mobilitas Masyarakat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement