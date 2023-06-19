Polri Akan Tindak Tegas Oknum Polisi dan ASN yang Tipu Tukang Bubur Soal Penerimaan Polisi

JAKARTA - Polri menyatakan bakal memberikan tindakan tegas terhadap seorang oknum polisi berpangkat AKP dan aparatur sipil negara (ASN) yang menipu tukang bubur terkait dengan penerimaan calon Bintara Polisi di Cirebon.

"Terkait dengan tukang bubur, baik ya saya tidak detail menjawab ya. Sekali lagi kami menyampaikan laporan laporan terkait dengan penyimpangan maupun pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri kami pastikan akan direspons ya," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada awak media, Jakarta, Senin (19/6/2023).

Ramadhan menekankan, apabila dalam pemeriksaan ditemukan adanya unsur pidana maka oknum tersebut akan dilakukan penegakan hukum sebagaimana aturan yang berlaku.

"Tentu melalui proses ya, proses pemeriksaan baik melalui Bid Propam dan Reskrim bila ada pidananya. Kita pastikan akan dilakukan penindakan tegas," ujar Ramadhan.