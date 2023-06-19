Konsisten Teratas, 26,8 Persen Masyarakat Ingin Erick Thohir Dampingi Ganjar

JAKARTA – Rilis terbaru Indonesia Political Opinion (IPO) menunjukkan Erick Thohir mendapatkan hasil positif dalam simulasi capres-cawapres. Sebanyak 26,8 persen responden menginginkan Erick mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah menjelaskan, suara Erick Thohir tetap konsisten berada di posisi teratas jika disimulasikan dengan sejumlah nama bakal calon presiden (bacapres). Namun, suara tertinggi didapatkannya ketika disandingkan dengan Ganjar Pranowo.

“Untuk cawapres dari nama-nama yang kami tawarkan ke publik, tertinggi Erick Thohir. Ia tetap konsisten berada di atas. 26,8% ingin Erick disandingkan dengan Ganjar Pranowo," jelas Dedi, dikutip Senin (19/6/2023).

Sementara ketika mendampingi Prabowo Subianto, dukungan masyarakat 21,4 persen. Sedangkan ketika disandingkan dengan Anies, responden yang setuju 20,5 persen.

“Erick Thohir akan dapat 21,4 persen pemilih yang setuju jika dengan Prabowo. Ada juga 20,5 persen yang setuju Erick Thohir disandingkan dengan Anies Baswedan dan 26,8 persen Erick Thohir disandingkan dengan Ganjar Pranowo," pungkas Dedi.

Diketahui, survei ini digelar pada tanggal 5-13 Juni 2023 dengan Metode Multistage Random Sampling. Metode ini memiliki pengukuran kesalahan (margin of error) 2,9%, dengan tingkat akurasi data 95%.