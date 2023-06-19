Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kumpulkan ASN, BSSN Mulai Sosialisasikan Pemindahan ke IKN

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |17:37 WIB
Kumpulkan ASN, BSSN Mulai Sosialisasikan Pemindahan ke IKN
BSSN sosialisasi pemindahan ASN ke IKN (Foto: Ist)
JAKARTA - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melakukan sosialisasi pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Mengingat, pemerintah akan melakukan pemindahan ASN ke IKN secara bertahap mulai 2024.

Kepala BSSN Hinsa Siburian mengatakan, sosialisasi dilakukan untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi pegawai BSSN. IKN, menurutnya, akan dibangun dengan identitas nasional dengan orientasi pembangunan berupa Indonesia-sentris serta mempercepat transformasi ekonomi Indonesia.

"Pada periode 2022-2024 yang merupakan tahap awal, dilakukan pembangunan infrastruktur utama seperti Istana Kepresidenan, Gedung MPR/DPR RI, dan perumahan serta pemindahan ASN tahap awal," katanya di Gedung Auditorium Roebiono Kertopati, Depok, dalam keterangan yang diterima, Senin (19/6/2023).

"Pada tanggal 17 Agustus 2024 mendatang, Presiden Republik Indonesia direncanakan akan merayakan HUT ke-79 di IKN," imbuhnya.

Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan Hinsa, sesuai dengan tujuannya yakni bisa menambah wawasan dan pengetahuan pegawai. Sosialisasi ini sendiri mengambil tema "Sosialisasi Pemindahan ASN ke Ibu Kota Negara (IKN)" untuk memberikan informasi kepada ASN BSSN mengenai konsep, tujuan, dan tahapan pemindahan IKN.

Sosialisasi ini, sambungnya, juga bertujuan untuk menjawab berbagai pertanyaan yang mungkin muncul dari pegawai BSSN terkait pemindahan IKN.

